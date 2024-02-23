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رحلة تمتد 3 قرون.. "قرية التأسيس" تواصل فعاليات الاحتفاء في الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواصلت فعاليات قرية التأسيس لليوم الثاني على التوالي بمدينة الباحة، وسط تفاعل كبير من الأهالي والزوار، مع حزمة من البرامج والأنشطة والعروض المسرحية المقدمة.
وشهدت الفعاليات حضورًا كبيرًا على مختلف الأركان والساحات التي تنوعت ما بين الأسواق التجارية والمنتجات التراثية والحرف والأشغال اليدوية والأسر المنتجة، إلى جانب العروض المسرحية والفرق الشعبية.

يوم التأسيس

يذكر أن فعالية قرية التأسيس بمدينة الباحة التي تنظمها وزارة الثقافة ويعيش من خلالها الأهالي والمواطنون، رحلة تاريخية معاصرة تمتد لثلاثة قرون منذ تأسيس الدولة ، وتعرفوا على التاريخ والإرث السعودي الأصيل الراسخ ومدى تنوعه الثقافي، إضافةً إلى تعزيز التواصل عبر الالتقاء في نشاطات تعنى بكافة أفراد المجتمع.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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