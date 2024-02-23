- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة تمتد 3 قرون.. "قرية التأسيس" تواصل فعاليات الاحتفاء في الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصلت فعاليات قرية التأسيس لليوم الثاني على التوالي بمدينة الباحة، وسط تفاعل كبير من الأهالي والزوار، مع حزمة من البرامج والأنشطة والعروض المسرحية المقدمة.
وشهدت الفعاليات حضورًا كبيرًا على مختلف الأركان والساحات التي تنوعت ما بين الأسواق التجارية والمنتجات التراثية والحرف والأشغال اليدوية والأسر المنتجة، إلى جانب العروض المسرحية والفرق الشعبية.
وشهدت الفعاليات حضورًا كبيرًا على مختلف الأركان والساحات التي تنوعت ما بين الأسواق التجارية والمنتجات التراثية والحرف والأشغال اليدوية والأسر المنتجة، إلى جانب العروض المسرحية والفرق الشعبية.