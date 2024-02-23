شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" ينبه من أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارًا خفيفة.

وتشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على العُلا والعيص وخيبر. طقس المدينة المنورة وبيّن المركز أن الحالة تبدأ اليوم الساعة الـ 10 مساءً، وتستمر حتى يوم غد السبت الساعة الـ 8 صباحًا.

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية. حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.