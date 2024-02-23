شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. "ممر الموسم" ينقل الزائرين إلى عصر الأجداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن فعاليات قرية التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة بمنطقة الجوف يأخذ "ممر الموسم" زوار القرية إلى حقبة الزمن الذي كان يعيش فيه الأجداد، والحرف التي كانوا يقتاتون ويعيشون منها من خلال تقنية الشاشات الاستعراضية.

واستمتع الزوار بمشاهدة حرف "صناعة الخوص، البناء بالطين، والنجارة، والصباغة، وتربية النحل، والخرازة، والدباغة، والحدادة "، التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

تاريخ المملكة

وتقدم القرية فعالياتها للزوار على مدى 3 أيام، يعيشون فيها ويعرفون من خلالها تاريخ هذا الكيان منذ 3 قرون مضت، حل فيها جو الأمن والاطمئنان.