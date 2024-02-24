شكرا لقرائتكم خبر عن لاستكمال علاجه.. إخلاء طبي لمواطن سعودي من مصر إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
ونُقل عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.
إخلاء طبي لمواطن سعودي من مصريأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.
تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.pic.twitter.com/6JeEEj9l0u— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG)
تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 23, 2024
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين. pic.twitter.com/6JeEEj9l0u
وفي أغسطس الماضي، أعلنت السفارة السعودية في بولندا، عن إخلاء طبي لمواطنة سعودية من إلى المملكة.
وقال السفارة، عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- حرصها الدائم على مواطنيها، نقلت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الخميس، بالتنسيق مع السفارة في وارسو، مواطنة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في بولندا، استدعت نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.
نقل 3 حالات
في ذات الشهر كانت قنصلية المملكة في دبي، أعلنت عن نقل 3 حالات بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة.
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وذكرت القنصلية، عبر حسابها على منصة إكس، إنه "إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة بدبي بمتابعة نقل 3 حالات لمواطنين وطفل، بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة، بإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين".