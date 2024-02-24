لاستكمال علاجه.. إخلاء طبي لمواطن سعودي من مصر إلى المملكة

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إخلاء طبي لمواطن سعودي من مصر

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.pic.twitter.com/6JeEEj9l0u— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين. pic.twitter.com/6JeEEj9l0u — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 23, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، متابعتها نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي.ونُقل عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.وفي أغسطس الماضي، أعلنت السفارة السعودية في بولندا، عن إخلاء طبي لمواطنة سعودية من إلى المملكة.



وقال السفارة، عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- حرصها الدائم على مواطنيها، نقلت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الخميس، بالتنسيق مع السفارة في وارسو، مواطنة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في بولندا، استدعت نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.

نقل 3 حالات

في ذات الشهر كانت قنصلية المملكة في دبي، أعلنت عن نقل 3 حالات بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة.

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وذكرت القنصلية، عبر حسابها على منصة إكس، إنه "إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة بدبي بمتابعة نقل 3 حالات لمواطنين وطفل، بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة، بإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين".