شكرا لمتابعة خبر عن شوق محمد بإطلالة غريبة في كأس السعودية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت الفاشنيستا شوق محمد بإطلالة غريبة، الجمعة، خلال فعاليات النسخة الخامسة من بطولة كأس السعودية 2024.

ولفتت شوق محمد الأنظار بإطلالتها المختلفة عن باقي الحضور حيث ارتدت فستان بتصميم أثار استغراب متابعيها.

وتقام اليوم الجمعة وغداً السبت النسخة الخامسة من بطولة كأس السعودية 2024 لسباقات الخيل، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يذكر أن الأمير بندر الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رفع بهذه المناسبة شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل وإلى ولي عهده؛ على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي.