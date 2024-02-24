شكرا لمتابعة خبر عن شاب ينجو بأعجوبة من حادث سقوط من على جسر بأبها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجا أحد الشباب بأعجوبة كبيرة بعد أن وقع من على أحد جسور أبها، أثناء محاولته العبور في الظلام، لكنه لم يلحظ المكان مما أدى إلى سقوطه.

ووثق صديق الشاب المكان الذي وقع منه، محذرًا الجميع من فعل ما فعله صديقه، منوهًا أن الظلام منعهما من ملاحظة المسافة الكبيرة بين الجسر والأرض، وكذلك الحفرة.

وحصد المقطع على تداول واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم: “كيف يسوي كذا ؟ الحمدلله على سلامته”، وعلق آخر:” اللي مثل كذا يوضع لها حماية أفضل “.