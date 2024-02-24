إغلاق 298 منشأة ضيافة مخالفة في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة السياحة 298 منشأة ضيافة مخالفة في العاصمة المقدسة.

وواصلت الوزارة ضمن حملة «ضيوفنا أولوية» جولاتها الرقابية المكثفة على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها، من «فنادق وشقق مخدومة وغيرها» في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.

ونفذت الفرق الرقابية للوزارة في العاصمة المقدسة 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدسة، ورصدت 1650 مخالفة، وأسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.

واستمرت الجولات التفتيشية في المدينة المنورة، حيث نفذت الفرق الرقابية للوزارة 2200 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة، تم خلالها رصد 1000 مخالفة، وأسفرت عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية ضمن حملة ضيوفنا أولوية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.

كما تشدد الوزارة على ضرورة التزام مقدمي الخدمة بمرافق الضيافة باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

كما تنوه الوزارة بأنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين، والتي تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو بهما معا.