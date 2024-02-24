شكرا لقرائتكم خبر إطلاق تجريبي لأول منصة ميتافيرس ثقافية وطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة إطلاق أول مبادرة وطنية في عالم الميتافيرس، مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي لذكاء الوسائط التوليدي (GMI)، بالشراكة مع droppGroup، droppPhygital بتقنية Hyperledger Fabric 2.5 blockchain، والمتمثلة في منصة ميتافيرس التراث السعودي. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: https://cup.moc.gov.sa/.

وتقدم المنصة مزيجا من العروض الثقافية والابتكار الرقمي المدعوم من تقنية GMI، وتستضيف بيئة رقمية ديناميكية تسمح للمستخدمين بتجربة كثير من الأنشطة والمعالم السياحية من احتفالات يوم التأسيس «في الحياة الواقعية».

ويشمل ذلك مناطق الجذب الثقافية الجذابة، مثل مسيرة التاريخ، والقطاعات المخصصة للموسيقى، والفن، والتاريخ، وفنون الطهي، والحرف اليدوية، إضافة إلى ألعاب الفيديو المصغرة، ويقوم مركز الأداء أيضا ببث مباشر للأحداث، بما في ذلك حفل سيمفونية البداية ليوم التأسيس على منصة الميتافيرس للوزارة.

وتعد منصة الميتافيرس لوزارة الثقافة تجربة غامرة بالكامل، ومعتمدة على الويب، ومجهزة لـ(Mobile XR)، مما يضمن إمكان الوصول عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، سواء خلال الهواتف المحمولة أو سماعات الرأس VR، أو سطح المكتب والأجهزة الرقمية الأخرى، ويضمن المستخدمون دخولا سلسا إلى الميتافيرس، ليجسد هذا التوافق عبر المنصات التزام وزارة الثقافة بالشمولية، مما يمكن جمهورا عالميا متنوعا من استكشاف التاريخ الغني للثقافة السعودية والمشاركة فيه.

وتمكن هذه التجربة الملايين من المملكة، ومن جميع أنحاء العالم من تجربة الأحداث السعودية في ميتافيرس.

مناطق الجذب الثقافية

مسيرة التاريخ.

القطاعات المخصصة للموسيقى.

الفن والتاريخ.

فنون الطهي.

الحرف اليدوية.

ألعاب الفيديو المصغر.

منصة الميتافيرس

تجربة غامرة بالكامل.

معتمدة على الويب.

مجهزة لـ(Mobile XR)

الوصول عبر: