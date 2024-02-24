شكرا لقرائتكم خبر حي حراء الثقافي يصدح بفعالية «صناع المجد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاقت فعالية صناع المجد، المقامة ضمن فعاليات ليالي التأسيس المجانية لحي حراء الثقافي، والتي تستمر حتى الجمعة القادم، صدى وإقبالا واسعا من لدن الزائرين، واهتماما من الشباب والأطفال والفتيات وشرائح المجتمع، وذلك بالتزامن مع يوم التأسيس.

وتوشح زائرو حي حراء الثقافي زي التأسيس، ممتطين ظهور الخيل، مع استحضار قصص من ماضي المملكة، ومعاني العمق التاريخي لذلك، في تجارب غنية يتم الاحتفاء خلالها بالموروث الثقافي.

وشهد هامش فعاليات ليالي التأسيس للحي إقامة المتحف الأثري، والذي يعبر عن أصالة ما تحويه المملكة من زخم هائل، لتعكس الجوانب الثقافية والتاريخية لمراحل الدولة السعودية، تجسد فيها روح الأصالة والانتماء للبلد المعطاء، والتذكير بقصة البداية لوطن مجيد، تلاحم فيه الشعب مع القيادة في كتابة قصص العزة والوفاء والتضحية والفداء في سجلات التاريخ.

وتضمنت الفعاليات، في ظل ما يشهده الحي كثيرا من الأنشطة، إلى جانب توفير كثير من الخدمات الثقافية والترفيهية ومناطق للأطفال، إضافة إلى المقاهي والمطاعم وأماكن الجلوس المهيأة للأفراد والعائلات، لتبقى في ذاكرة الرواد تجربة سياحية لجميع شرائح المجتمع.