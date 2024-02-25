شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الألمانية تحتمي بملجأ أثناء زيارتها منطقة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

غارات جوية

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أضرار محتملة أو ضحايا

الدمام - شريف احمد - خلال زيارتها لأوديسا في أوكرانيا، اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى البحث عن ملجأ للحماية إثر انطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية.وانطلقت صافرات الإنذار مساء السبت في الساعة 0948 مساء (1948 بتوقيت جرينتش)، فيما رفع التحذير في الساعة 1007 مساء.وأمكن سماع صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في المدينة الساحلية.ولجأت السياسية المنتمية لحزب الخضر، إلى ملجأ فندقها مع أعضاء وفدها ونزلاء آخرين.ثم سمع دوي انفجار في منطقة أوديسا، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صاروخ أصيب أو ما إذا كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية قد اعترضت القذيفة.ولم ترد معلومات فورية عن أضرار محتملة أو ضحايا، وخلفت غارتان روسيتان بطائرات مسيرة ما مجموعه أربعة قتلى وعدة جرحى في مدينة أوديسا قبل وقت قصير من زيارة بيربوك.ووصلت بيربوك إلى أوكرانيا في رحلة بمرافقة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإحياء الذكرى الثانية، لبدء الغزو الروسي الشامل لجارتها أوكرانيا.