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بعد جائزة المنتدى السعودي للإعلام.. "العدل": نواكب أحدث الأساليب الرقمية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت وزارة العدل جائزة المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة، في مسار "إعلام منصات التواصل الاجتماعي" أحد مسارات فئة الإعلام الرقمي.
وتهدف جائزة المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون، إلى تكريم المتميزين من رواد الإعلام المحلي والعربي، وتشجيع الأعمال المهنية والأكاديمية المتميزة في وسائل الإعلام، وتحفيز الكفاءات الإعلامية للتميز بأدائها الإعلامي، وتقدير الشخصيات التي أسهمت في مسيرة الإعلام السعودي، وتعزيز التجارب الرائدة في صناعة الإعلام والاتصال.
جائزة المنتدى السعودي للإعلام - واس

جائزة المنتدى السعودي للإعلام

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة ماجد بن محمد الخميس، أن الوزارة عملت على تطوير حضور منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق وصول رسائل الوزارة للجمهور المستهدف، ويواكب أحدث أساليب النشر في الإعلام الرقمي؛ ويعزز من الوعي بالخدمات العدلية ويبرز مستجدات العمل بالوزارة، ويسهم في رفع التواصل الإيجابي مع المستفيدين.
جائزة المنتدى السعودي للإعلام - واس

يذكر أن وزارة العدل سبق أن حققت جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة "أفضل اتصال حكومي" على مستوى العالم العربي، وذلك في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، نظير تميز إستراتيجية الوزارة الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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