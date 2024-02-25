السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 641 سلة غذائية في محلية السوكي بولاية سنار في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 641 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية السوكي بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 2.570 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.