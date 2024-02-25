السعودية | الصندوق السعودي للتنمية يدشّن انطلاق أعمال حفر وتجهيز 32 من الآبار الصالحة للشرب في جمهورية توغو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في مدير عام عمليات أفريقيا الأستاذ محمد بن عدهان الشمري، اليوم مع معالي وزير المياه في جمهورية توغو السيد داميهامي يارك؛ انطلاق أعمال حفر وتجهيز 32 بئرًا في توغو، بتمويلٍ من الصندوق عبر منحة مقدّمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 5 ملايين دولار، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، المقدم من المملكة للقارة الأفريقية.

ويهدف الصندوق السعودي للتنمية من خلال هذا المشروع إلى الحد من الجفاف المائي في جمهورية توغو، عبر توفير المياه في 17 قرية مستفيدة، إذ تعمل الآبار من خلال 32 مضخة مياه بالطاقة الشمسية، إضافة إلى توريد وتركيب شبكة توزيع المياه التي تمتد إلى حوالي 40 كم؛ للإسهام في مكافحة التصحّر، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، ودعم القطاع الزراعي، فضلًا عن الحد من الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوّثة.

ويأتي البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، ضمن الإسهامات الإنمائية للمملكة العربية السعودية في الدول النامية، إذ انطلق البرنامج استجابةً لاحتياجات الدول الأفريقية، كما بدأ تنفيذه في عام 1982م، ليصل إلى دعم 19 دولة من خلال حفر وتجهيز أكثر من 8800 منشأة مائية صالحة للشرب بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، لتخفيف آثار الجفاف في دول القارة في مختلف مناطقها الريفية، كما يُعد الصندوق مساهمًا في مراحل تنفيذ البرنامج.

وكان الصندوق السعودي للتنمية قد قدّم لجمهورية توغو منذ عام 1980م، التمويل لتنفيذ (6) مشروعات وبرامج إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة تتجاوز (47) مليون دولار، لدعم قطاعات الزراعة، والنقل والمواصلات لتشمل الموانئ البحرية والطرق، إضافةً إلى (3) منح مقدمة من حكومة المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (12) مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والمياه والتنمية الريفية في توغو.