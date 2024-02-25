شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير على شراء المقتنيات التراثية احتفاء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات يوم التأسيس

يوم التأسيس

الدمام - شريف احمد - تزامنا مع احتفالات يوم التأسيس، يشهد محل بيع المقتنيات التراثية القديمة من الأزياء والحلي بقرية التأسيس بمدينة الباحة نشاطاً كبيراً.ويتوافد الرجال والنساء من مختلف الأعمار لاقتناء القطع التراثية التي تجسد جمالية وتاريخ وإرث منطقة الباحة.ويحرص أهالي المنطقة على ارتداء الملابس والحلي القديمة في مناسبة يوم التأسيس التي تروي قصصًا وحكايات الآباء والاجداد.ومن اللافت كذلك إقبال الشباب والفتيات والصغار على التزين بالثياب والمشالح والجبّة القديمة.هذا بالإضافة إلى الأزياء النسائية المطرزة، والمعصب الملون والتزين بالحلي القديمة.هذا فضلا عن المشاركة بها في احتفالات المنطقة بهذه المناسبة تأكيدًا للانتماء والفخر بهذا الوطن.