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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير على شراء المقتنيات التراثية احتفاء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تزامنا مع احتفالات يوم التأسيس، يشهد محل بيع المقتنيات التراثية القديمة من الأزياء والحلي بقرية التأسيس بمدينة الباحة نشاطاً كبيراً.
ويتوافد الرجال والنساء من مختلف الأعمار لاقتناء القطع التراثية التي تجسد جمالية وتاريخ وإرث منطقة الباحة.
ومن اللافت كذلك إقبال الشباب والفتيات والصغار على التزين بالثياب والمشالح والجبّة القديمة.
هذا بالإضافة إلى الأزياء النسائية المطرزة، والمعصب الملون والتزين بالحلي القديمة.
هذا فضلا عن المشاركة بها في احتفالات المنطقة بهذه المناسبة تأكيدًا للانتماء والفخر بهذا الوطن.
ويتوافد الرجال والنساء من مختلف الأعمار لاقتناء القطع التراثية التي تجسد جمالية وتاريخ وإرث منطقة الباحة.
احتفالات يوم التأسيسويحرص أهالي المنطقة على ارتداء الملابس والحلي القديمة في مناسبة يوم التأسيس التي تروي قصصًا وحكايات الآباء والاجداد.
ومن اللافت كذلك إقبال الشباب والفتيات والصغار على التزين بالثياب والمشالح والجبّة القديمة.
يوم التأسيس
هذا بالإضافة إلى الأزياء النسائية المطرزة، والمعصب الملون والتزين بالحلي القديمة.
هذا فضلا عن المشاركة بها في احتفالات المنطقة بهذه المناسبة تأكيدًا للانتماء والفخر بهذا الوطن.