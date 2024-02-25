شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط 3 مخالفين وإحباط تهريب أكثر من 100 ألف قرص مخدر والان نبدء بالتفاصيل

#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/UVmbmFDqOf — حرس الحدود السعودي (@BG994) February 24, 2024

مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (106450) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يقبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يحبط تهريب (106450) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)