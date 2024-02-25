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شكرا لقرائتكم خبر عن كنوزٌ نادرة تُزيّن احتفالات يوم التأسيس.. عملات تُجسّد تاريخ المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك جامع العملات سلمان آل سعيد بكنوزٍ نادرة من العملات القديمة، في رحلة عبر الزمن تُجسّد تاريخ المملكة عبر مراحلها الثلاث وذلك بمناسبة احتفال يوم التأسيس التي اقيمت في وسط العوامية.
وعرض آل سعيد مجموعة من العملات التي تعود إلى 3 قرون، بدءًا من العملات قبل توحيد المملكة، مرورًا بعهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ويُبرز آل سعيد، أهمية اقتنائه لعملة الدرهم التي تداولت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى مجموعات من العملات الرومانية واليونانية والبيزنطية والدراهم الإسلامية.
كما يملك عملات ترجع إلى ما قبل توحيد المملكة عام 1344 هجرية، وعملات عام 1346 هجرية، وعملات عام 1348 هجرية، وعملات أخرى تعود إلى ما بعد تأسيس المملكة.
ويُبدي آل سعيد، اعتزازه بامتلاكه تذكارين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان، مؤكّدًا أنّ مشاركته في هذه المناسبة تأتي إيمانًا منه بأهمية التراث الوطني وتاريخ المملكة العريق.
وأشار إلى أن العملات النادرة تأتي بعد العشرة البيضاء، حيث تصل قيمة 50 ريال التي صكت في عهد الملك سعود إلى 7 و8 آلاف ريال إن كانت جديدة، بينما تصل قيمة 100 ريال الملك سعود إلى قيمة مرتفعة.
ويختتم آل سعيد حديثه قائلاً: ”هذه العملات النادرة تحكي تاريخ المملكة العربية السعودية وتطورها عبر العصور، وهي مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي“.
وعرض آل سعيد مجموعة من العملات التي تعود إلى 3 قرون، بدءًا من العملات قبل توحيد المملكة، مرورًا بعهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
رحلة في عالم العملاتجمع آل سعيد، العملات على مدار 30 عامًا، ليُصبح مجموعها بين 800 و1000 عملة من مختلف الدول، بما في ذلك عملات ورقية ومعدنية.
ويُبرز آل سعيد، أهمية اقتنائه لعملة الدرهم التي تداولت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى مجموعات من العملات الرومانية واليونانية والبيزنطية والدراهم الإسلامية.
عملات قبل التوحيديُركز آل سعيد على حقبة الدولة السعودية الثالثة، حيث يعرض عملات تعود إلى عهد الملك عبدالعزيز بعد توحيد المملكة، مثل ربع قرش ونصف قرش وقرش.
كما يملك عملات ترجع إلى ما قبل توحيد المملكة عام 1344 هجرية، وعملات عام 1346 هجرية، وعملات عام 1348 هجرية، وعملات أخرى تعود إلى ما بعد تأسيس المملكة.
ويُبدي آل سعيد، اعتزازه بامتلاكه تذكارين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان، مؤكّدًا أنّ مشاركته في هذه المناسبة تأتي إيمانًا منه بأهمية التراث الوطني وتاريخ المملكة العريق.
عملات نادرةيعرض آل سعيد نموذجًا للعشرة البيضاء، وهي أول عملة تُصك في المملكة العربية السعودية، ويتراوح سعر العملة بين 30 و50 ألف ريال إن كانت جيدة، و5000 ريال إن كانت رديئة.
وأشار إلى أن العملات النادرة تأتي بعد العشرة البيضاء، حيث تصل قيمة 50 ريال التي صكت في عهد الملك سعود إلى 7 و8 آلاف ريال إن كانت جديدة، بينما تصل قيمة 100 ريال الملك سعود إلى قيمة مرتفعة.
ويختتم آل سعيد حديثه قائلاً: ”هذه العملات النادرة تحكي تاريخ المملكة العربية السعودية وتطورها عبر العصور، وهي مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي“.