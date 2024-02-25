الحكومة المصرية: لا صحة لانتشار فيروس جديد وصل من الخارج

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محمد بن مسعود - الدمام - نفى مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد الأنباء المتداولة بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفشٍ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية.

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