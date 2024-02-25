شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أكثر من 5 آلاف مخالفة في عدد من الأحياء بجدة والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات بنائية

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن رصدها 5687 مخالفة في عدد من الأحياء خلال شهر يناير، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 6,907 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم.وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت.إضافة إلى عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.