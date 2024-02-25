بدء التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 2:12 مساءً

بدأ التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية في المناطق النائية الواقعة في منطقة الشرق الأقصى، اليوم "الأحد". وأوضح نائب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية في "كامتشاتكا"، "إيغور شامراييف"، أنه يمكن لنحو 30 ألف شخص في شبه جزيرة "كامتشاتكا" أن يدلوا بأصواتهم مبكرًا، ومن بينهم رعاة غزلان الرنة، والعاملون في محطات الأرصاد الجوية، وحراس المنارات، والعسكريون في المواقع المعزولة؛ وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية. وسيشارك أكثر من "4000" ناخب في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، في التصويت المبكر في "تشوكوتكا". من جهته بيّن "نيكولاي جونشاروف" رئيس اللجنة الانتخابية لمنطقة "أوكرونغ تشوكوتكا" المتمتّعة بالحكم الذاتي؛ أن أعضاء لجان الانتخابات في هذه الدائرة الانتخابية سيصلون إلى تلك المناطق بالمروحيات والمركبات الصالحة لجميع التضاريس. وكان مجلس الاتحاد الروسي قد أعلن عقد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس المقبل، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا تمديد فترة التصويت إلى ثلاثة أيام تبدأ من 15 حتى 17 مارس؛ لتصبح بذلك أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمرّ ثلاثة أيام.

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