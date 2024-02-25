شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وروسيا تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية