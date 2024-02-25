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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وروسيا تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.
ورحَّب برئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما الروسي، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.
وبحثا مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات الأخرى.
وأشار إلى أهمية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي.
حضر الاستقبال سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجي كوزلوف.
ورحَّب برئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما الروسي، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.
تعزيز العلاقات البرلمانية بين السعودية وروسياوأكدا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي.
وبحثا مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات الأخرى.
العلاقات السعودية الروسيةوأشاد ليونيد سلوتسكي بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي.
حضر الاستقبال سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجي كوزلوف.