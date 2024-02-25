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"أبا الخيل" يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جزر كوك

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل أوراق اعتماده سفيراً لدى جزر كوك (غير مقيم) للحاكم العام توم مارستيز.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى جزر كوك (غير مقيم) لفخامة الحاكم العام السيد توم مارستيزpic.twitter.com/Dx5J53SJ4W— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)

السفير مهنا بن صالح أبا الخيل

في نوفمبر الماضي كان قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل، أوراق اعتماده لفخامة السيدة سيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، وذلك بمقر قصر الحكومة النيوزيلندية في العاصمة ويلنجتون.


ونقل السفير أبا الخيل، حينها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامتها ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق دوام التقدم والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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