"أبا الخيل" يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جزر كوك

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى جزر كوك (غير مقيم) لفخامة الحاكم العام السيد توم مارستيزpic.twitter.com/Dx5J53SJ4W— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى جزر كوك (غير مقيم) لفخامة الحاكم العام السيد توم مارستيز pic.twitter.com/Dx5J53SJ4W — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 25, 2024

السفير مهنا بن صالح أبا الخيل

الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل أوراق اعتماده سفيراً لدى جزر كوك (غير مقيم) للحاكم العام توم مارستيز.في نوفمبر الماضي كان قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل، أوراق اعتماده لفخامة السيدة سيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، وذلك بمقر قصر الحكومة النيوزيلندية في العاصمة ويلنجتون.



ونقل السفير أبا الخيل، حينها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامتها ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق دوام التقدم والازدهار.