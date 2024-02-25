"سوليفان": التوصل إلى تفاهم حول اتفاق محتمل لهدنة في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 فبراير 2024, 4:11 مساءً

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم "الأحد"، أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس قادت إلى تفاهم حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح رهائن، ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جيك سوليفان"، بأن أمريكا وإسرائيل ومصر وقطر توصّلت إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة المحتجزين من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة في غزة؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف "سوليفان": أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، وأنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة "حماس".

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