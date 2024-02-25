السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تحتفي بمناسبة يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، بمناسبة يوم التأسيس, وذلك في مقرها بالرياض، بحضور معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, ومسؤولي ومنسوبي ومنسوبات الوزارة.

وشملت الفعالية إقامة ركن يعكس عمق التراث السعودي، ويُسلّط الضوء على مرحلة التأسيس، وتم تخصيص قسم لمشاركة الأسر المنتجة، وتقديم القهوة السعودية، وعدد من الفعاليات المصاحبة، كما شاركت فروع الوزارة بمناطق المملكة الـ13 بالاحتفاء حيث تزينت مباني الفروع بالإضاءات الخضراء وصور وكلمات القيادة الرشيدة.