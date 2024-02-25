اخبار السعوديه

أمير الشرقية يدشن طريق (الظهران – العقير - سلوى)

0 نشر
0 تبليغ

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مقر المشروع اليوم، طريق "الظهران – العقير - سلوى"، الذي نفذته الهيئة العامة للطرق، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من قيادات القطاعات ذات العلاقة.

وتبلغ تكلفة المشروع الاجمالية 199 مليون ريال، بطول 66 كم، مزدوج بمسارين لكل اتجاه، إضافة لتنفيذ تقاطع على طريق الهفوف – سلوى، يشمل جسرين، و 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.

ونوه الأمير سعود بن نايف خلال التدشين، بجهود القيادة الرشيدة في تشييد الطرق وتعدد وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً، والجهود المبذولة في تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكداً أن الدولة تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، بتنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسية والفرعية في المملكة، التي تعد أحد أهم الممكنات للعديد من القطاعات الحيوية والواعدة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.


كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يدشن طريق (الظهران – العقير - سلوى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا