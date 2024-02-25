اشتراطات جديدة لتصميم المدارس تحفز على الابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير بيئة تعليمية آمنة محفزة على الإبداع والابتكار أصدرت وزارة التعليم اشتراطات جديدة في تصاميم وإنشاء المدارس الأهلية والعالمية، وزعتها على المدارس في تعميم لها.

وجرى تزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالدليل الجديد للاشتراطات المطلوبة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة، لنشرها على منصة بلدي وتعميمها على المكاتب الهندسية المعتمدة لديهم والمعنية بإصدار رخص البناء للمدارس الأهلية.

وصدرت موافقة الوزير على اعتماد دليلي اشتراطات تصاميم إنشاء المدارس الأهلية والعالمية كدليل إلزامي للعمل به في حال إصدار رخصة بناء للمستثمرين في قطاع التعليم العام الأهلي و(الدليل الاسترشادي للتصاميم النموذجية لمباني المدارس الأهلية والعالمية كدليل استرشادي اختياري لمن يرغب من المستثمرين).

وتهدف الوزارة إلى تحسين جودة البيئة التعليمية وتوفير مناخ تعليمي آمن وعالي الجودة يحفز على الإبداع والابتكار لدى الطلاب والطالبات مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة.

كما تهدف إلى تحديث المتطلبات والاشتراطات والمعايير التصميمية الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية حرصا على دعم الاستثمار في هذا الشأن.

أبرز الأهداف: