شكرا لقرائتكم خبر عمليات جوية مضادة في مناورات تمرين «سيف السلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي، أمس، المناورات الميدانية في التمرين المشترك «سيف السلام 12»، بمشاركة القوات العسكرية ممثلة في أفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تمرين «سيف السلام 12»، العقيد البحري الركن علي بن حسن، أن المناورات الميدانية للتمرين تأتي بعد نجاح واكتمال المراحل الأولى المتمثلة في مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي، ومرحلة وصول القوات العسكرية وبدء التدريب الأكاديمي، ومرحلة تمرين مركز القيادة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التمرين، إن الجهات المشاركة ستنفذ في المناورات الميدانية، عددا من المناورات العسكرية، كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات الهجوم الاستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية.

وأضاف، بأن المناورات الميدانية ستشمل تنفيذ القوات البحرية مناورات بمناطق عملياتها في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتدريبات لمواجهة التهديدات المحتملة (الطائرات المسيرة، الزوارق المفخخة، الألغام البحرية)، وكذلك عمليات حماية المنشآت الحيوية في مناطق العمليات، وعمليات البحث والإنقاذ.