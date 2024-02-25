شكرا لقرائتكم خبر عيادة لتعزيز نمط الحياة الصحي للطالبات الجامعيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسهم مشروع العيادة في تعزيز توجّه طالبات جامعة الأميرة نورة نحو التطوع في المجال الصحي، خلال مشاركة ما يربو على 57 طالبة من تخصصات التثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، وعلوم الرياضة في توعية أقرانهن، وتشجيعهن على المشاركة في رحلة تبني نمط حياة صحي.
كما يأتي المشروع انطلاقا من الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، ضمن إطار تعزيز الجهود وتبادل الخبرات مع المؤسسات غير الربحية، إذ يعد نموذجا للشراكة مع القطاع الصحي غير الربحي في مشاريع تعزيز الصحة العامة.
أهداف المشروع
- تقديم الدعم والمساندة في تبني نمط حياة صحي.
- إتاحة قناة للحصول على الاستشارة الطبية اللازمة.
- التوعية بالأمراض المزمنة ومضاعفاتها، وطرق الوقاية.
- كيفية الاسترشاد بالأنظمة الغذائية.
- اللياقة المقترحة لبناء نمط حياة صحي.
كانت هذه تفاصيل خبر عيادة لتعزيز نمط الحياة الصحي للطالبات الجامعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.