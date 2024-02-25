شكرا لقرائتكم خبر عيادة لتعزيز نمط الحياة الصحي للطالبات الجامعيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتقديم الدعم والمساندة في تبني نمط حياة صحي، اختتمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة، المرحلة الثانية من مشروعها المجتمعي «عيادة تعزيز نمط الحياة الصحي»، إذ بلغ عدد المستفيدات من المشروع من طالباتها ومنسوباتها في مرحلتيه: الأولى والثانية، 7311 مستفيدة.

ويسهم مشروع العيادة في تعزيز توجّه طالبات جامعة الأميرة نورة نحو التطوع في المجال الصحي، خلال مشاركة ما يربو على 57 طالبة من تخصصات التثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، وعلوم الرياضة في توعية أقرانهن، وتشجيعهن على المشاركة في رحلة تبني نمط حياة صحي.

كما يأتي المشروع انطلاقا من الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، ضمن إطار تعزيز الجهود وتبادل الخبرات مع المؤسسات غير الربحية، إذ يعد نموذجا للشراكة مع القطاع الصحي غير الربحي في مشاريع تعزيز الصحة العامة.

أهداف المشروع