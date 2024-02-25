المحكمة العليا تدعو لتحري هلال رمضان مساء الأحد 10 مارس

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد ١٤٤٥/٨/٢٩ هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤م.

وتدعو م يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على التراثي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.