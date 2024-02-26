شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تحتفي بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الهيئة السعودية للبحر الأحمر احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، محمد العسيري، ومسؤولي ومنسوبي الهيئة.

وتأتي مناسبة يوم التأسيس، لتأكيد الاعتزاز بتاريخ الوطن وتوثيق مسيرة قادته وشعبه، وتحاكي عمق المملكة، وبطولات الأبطال التي خلدها التاريخ منذ (3) قرون على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله، وتمثل ملاحم انتماء وولاء حتى اليوم في ظل قيادتها الرشيدة.

وتضمن برنامج الحفل، العرضة السعودية، وعرضًا للإرث التراثي من الأزياء والأكلات في مختلف مناطق المملكة.