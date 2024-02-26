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بسعادة غامرة.. ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يغادرون إلى بلدانهم

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى بلدانهم يوم الأحد، بعد أن أدوا مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وأعرب الضيوف لدى مغادرتهم عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة، وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، رافعين أكف الضراعة إلى المولى- عزوجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على هذا البرنامج.

خدمة ضيوف البرنامج

وقدم الضيوف الشكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعتها لهم لحظة بلحظة، وما وفرته من جهود كبيرة لخدمة ضيوف البرنامج.

وتضم الدفعة الثالثة 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، من دول (الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، جنوب إفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، أوغندا، موريتانيا).
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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