هل يجوز للمؤجر أن يقوم برفع الإيجار فجأة قبل موعد التسديد ؟

أوضحت منصة “إيجار” أن تحديد القيمة الإيجارية يكون بالاتفاق بين أطراف العقد عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد. جاء ذلك في ردها على سؤال أحد المتابعين على منصة “أكس” حول إمكانية قيام المؤجر برفع الإيجار بشكل مفاجئ بنسبة 33% قبل موعد التسديد بشهر. وأكدت المنصة في ردها على سؤال آخر أنه في حال عدم التزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية يمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي من خلال منصة “ناجز”.

وكانت المنصة قد أكدت أن المبلغ المحول من المستأجر عن طريقة آلية السداد المتعمدة لعقود “إيجار” يحول لحساب المؤجر خلال خمسة أيام عمل. وطالب عددٌ من المؤجرين بضرورة وصول رسالة إلى جوّالهم المسجل في العقد توضح أن المستأجر قد قام بالدفع فعلاً.

وأشارت المنصة إلى أنه سيتم تحويل المبلغ إلى حساب المؤجر خلال 5 أيام عمل، مثمّنين دور المنصة في ضبط عملية السداد وحفظ حقوق الأطراف المعنية في العقد. وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.