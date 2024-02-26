شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. ضباب وأتربة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، تشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.
ويستمر الضباب حتى الساعة 9 صباحًا، ويصاحبه تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر الأتربة حتى الساعة 4 مساء.
ويستمر الضباب حتى الساعة 9 صباحًا، ويصاحبه تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أتربة مثارةكما نبه المركز إلى أتربة مثارة على أجزاء من الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر الأتربة حتى الساعة 4 مساء.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر
للتفاصيل https://t.co/NmTmsUFN1A #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/vFSQfjjPnW— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 25, 2024
للتفاصيل https://t.co/NmTmsUFN1A #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/vFSQfjjPnW