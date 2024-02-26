شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من سائق أوبر..صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة إنسانية قرر سائق أوبر ترك رسالة للزبائن الذين قد يكونوا غير قادرين على دفع مبلغ الرحلة.

وكتب السائق في رسالته: “منعا لإحراج نفسك في حال لم تستطيع دفع مبلغ الرحلة لا تسأل عن سعر الرحلة بعد الانتهاء، بكل هدوء انزل سأتفهم الأمر، وأرحل”.

واختتم السائق رسالته التي قام بتعليقها على مقعد السيارة: “الناس للناس، اذكر أمي بدعوة”.

ونشر أحد الركاب مع السائق صورة للرسالة قائلا: “اوبر حاط هذي الورقة نزلت الصورة عشان كلنا ندعي لامه وإن شاءالله يشوفها”.