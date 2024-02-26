السعودية | ديوان المظالم يحتفل بيوم التأسيس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يحتفل بيوم التأسيس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام ديوان المظالم أمس الأحد احتفالًا بيوم التأسيس في مقره الرئيس بالرياض، من خلال عددٍ من الفقرات والعرضة السعودية امتزجت فيها مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن وما يعيشه من نماء و تطور وازدهار.

وأقامت المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم احتفالات بهذه المناسبة، وزعت خلالها الهدايا، وسلطت الضوء على أهمية يوم التأسيس كونه ذاكرة وطنية رئيسة في تاريخ الوطن ودوره في استلهام إنجازات الأجداد وأهميته في استمرارها.

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