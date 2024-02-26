السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6.000 كرتون تمر في مديرية عتيق بمحافظة شبوة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6.000 كرتون تمر في مديرية عتيق بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية عتيق بمحافظة شبوة، استفاد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024 م.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن .