زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب سواحل "فانواتو" بالمحيط الهادئ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 فبراير 2024, 6:14 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة "فانواتو" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بُعد 114 كيلومترًا من منطقة "سولا" الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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