شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين الخدمات المقدمة.. افتتاح 24 عيادة أسنان جديدة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة 3 خطوات عبر أبشر.. كيفية تسجيل العنوان الوطني طقس السعودية : ضباب ورياح مثيرة للأتربة على مناطق من المملكة

توزيع العيادات بأرجاء الأحساء.

الدمام - شريف احمد - دشن تجمع الأحساء الصحي 24 عيادة أسنان جديدة في عدد من المراكز الصحية، وذلك ضمن خطته لتشغيل مايزيد عن 100 عيادة أسنان خلال الأشهر الثلاثة القادمة.وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود تجمع الأحساء الصحي المبذولة للمساهمة في تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وتسهيل وصول المستفيدين للخدمة ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة.وتوزعت العيادات الجديدة على جميع نطاقات تجمع الأحساء الصحي الأربعة، حيث تم افتتاح في كل من مركز صحي الجعفري 8 عيادات، و5 عيادات مسائية في مركز صحي الجفر، و4 عيادات في الخالدية، 3 عيادات مسائية في الفيصل، وعيادتين مسائية في كل من مركز صحي الصالحية وشمال المبرز.وأعرب تجمع الأحساء الصحي عن شكره وتقديره لوزارة الصحة على دعمها المتواصل للخدمات الصحية في الأحساء، مؤكداً على حرصه على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.وتسعى الوزارة إلى توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال افتتاح المزيد من المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية.