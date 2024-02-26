الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

وفقًا لتقرير الطقس الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن يستمر تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر في بعض مناطق المملكة. تشمل هذه المناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وتمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض. كما ستستمر الرياح النشطة والتي تحمل الأتربة والغبار في التأثير على مناطق مثل الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة المناطق الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة في الوسط، وسترتفع أمواج البحر من نصف متر إلى متر ونصف، وتصل إلى مترين في الوسط. ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

أما على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة في الأجزاء الوسطى والجنوبية. سترتفع أمواج البحر من متر إلى مترين، وتصل إلى مترين ونصف في الأجزاء الوسطى والجنوبية. وستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، مع وجود بعض المائج في الأجزاء الوسطى والجنوبية.