السعودية | “الممطرة الـ 10” مستمرة.. “الحصيني”: تلف 7 مناطق وتحمل رياحاً وحبات بَرَد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للحالة الممطرة العاشرة لعام ١٤٤٥هـ، عن اليوم السبت، يُتوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر؛ خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد ونشاط للرياح على أجزاءٍ من مناطق عدة.