السعودية | “الممطرة الـ 10” مستمرة.. “الحصيني”: تلف 7 مناطق وتحمل رياحاً وحبات بَرَد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الممطرة الـ 10” مستمرة.. “الحصيني”: تلف 7 مناطق وتحمل رياحاً وحبات بَرَد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للحالة الممطرة العاشرة لعام ١٤٤٥هـ، عن اليوم السبت، يُتوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر؛ خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد ونشاط للرياح على أجزاءٍ من مناطق عدة.
وأوضح “الحصيني”؛ عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الأجزاء من الخليج 365 المشمولة بالنماذج العددية تضم: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصة شرقها، وتمتد إلى البحرين وقطر واليمن، والله أعلم.