دليل إرشادي لمتعهدي الإعاشة

حدد الدليل الإرشادي لأمانة العاصمة المقدسة عدد من الإجراءات والإرشادات الواجب اتباعها من قبل متعهدي خدمات الإعاشة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان.

موقع التحضير

اشترط الدليل أن تكون سيارات نقل حبوب الطحين مغطاة ومعزولة عن الشمس ونظيفة ومجهزة لمثل هذه المواد، وكذلك سيارات الأغذية المبردة فيجب أن تكون مجهزة بجهاز تبريد مع قياس إلكتروني وبدرجات حرارة مناسبة، فيما تكون سيارات نقل المواد المجمدة مزودة بأجهزة التجميد، وتزويد سيارات الأغذية الساخنة بمصادر الطاقة المطلوبة، إضافة لتزويد سيارات نقل المخبوزات والمعجنات بأجهزة تكييف وقارئ رقمي لقراءة درجات الحرارة، مع ضرورة أن تكون جميع وسائل نقل المواد الغذائية نظيفة ومجهزة وتتوفر بها جميع المواصفات الفنية، والتقنيات المطلوبة في مثل هذه الأنشطة، مع تزويدها بأنظمة تتبع لتحديد مواقعها وكتابة جميع بيانات موقع التحضير على جانبي السيارة من الخارج، التي تشمل الاسم التجاري للموقع وعنوانه ورقم التواصل، مع ضرورة حمل الأوراق النظامية والرخص لإبرازها عند الحاجة.

مواصفات معتمدة

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن اشتراطات ومواصفات وسائل نقل المواد الغذائية، تضمنت العديد من الاشتراطات لضمان نقل المواد بطرق صحية وآمنة ووصولها إلى المستهلك بحالة سليمة وجيدة، سواءً المواد المجمدة أو الباردة أو الحارة أو الجافة، حيث يجب استيفاء الاشتراطات الخاصة بوسائل نقل المواد الغذائية حسب المواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء لوسائل النقل، مع توفير جميع المواصفات المطلوبة حسب نوعية الغذاء. وأكدت الأمانة أن الدليل الإرشادي لمتعهدي خدمات الإعاشة سوف يسهم في تفعيل وتعزيز هذا القطاع على مدار العام وفي موسمي العمرة والحج، وذلك من خلال تقديم الاستشارات العلمية والعملية، وتحديد المهام والمسئوليات والاشتراطات التي تسهم في تحسين جودة ونوعية الغذاء المقدم من قبل متعهدي الإعاشة.