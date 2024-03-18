شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يدشن مشاريع التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات الرقمية

الدمام - شريف احمد - دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بمقر النيابة العامة في الرياض مشاريع التحول الرقمي، والتي تأتي استمراراً لاستراتيجية النيابة العامة.‏وتهدف المشاريع إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة وتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، بما يكفل الالتزام بالأنظمة ويخلق مزيداً من التعاون مع جميع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها.وتعتمد المشاريع على رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي لتكون الخدمات رقمية بالكامل مع تحسين فاعلية الإجراءات لكافة أصحاب المصلحة داخلياً و خارجياً.كما تستهدف رفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية، إضافةً لخدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري، إذ جرى التدشين من خلال الذكاء الاصطناعي "سديم" وهي أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.