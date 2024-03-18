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النائب العام يدشن مشاريع التحول الرقمي

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اليوم- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بمقر النيابة العامة في الرياض مشاريع التحول الرقمي، والتي تأتي استمراراً لاستراتيجية النيابة العامة.
‏وتهدف المشاريع إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة وتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، بما يكفل الالتزام بالأنظمة ويخلق مزيداً من التعاون مع جميع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها.
النائب العام يدشن مشاريع التحول الرقمي- اليوم

الخدمات الرقمية

وتعتمد المشاريع على رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي لتكون الخدمات رقمية بالكامل مع تحسين فاعلية الإجراءات لكافة أصحاب المصلحة داخلياً و خارجياً.
كما تستهدف رفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية، إضافةً لخدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري، إذ جرى التدشين من خلال الذكاء الاصطناعي "سديم" وهي أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.
النائب العام يدشن مشاريع التحول الرقمي- اليوم
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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