شكرا لقرائتكم خبر تفعيل منصة منارة الحرمين افتراضيا في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف المنصة لتجويد التجربة الرقمية للحرمين الشريفين؛ بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان، وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين للمسلمين أينما وجدو، إضافة لتفعيل دور أئمة الحرمين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة.
كما تهدف المنصة لتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة؛ يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرة، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.
ويعد تسخير التقانة واستثمار التطبيقات الالكترونية الرقمية والذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة القاصدين؛ من ركائز خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك، ومن منطلقاتها؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم بعدة لغات، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني.
منصة منارة الحرمين:
- تبث الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين.
- إيصال رسالة الحرمين العلمية والشرعية للعالم.
- إثراء التجربة الرقمية الدينية.
- استثمار الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.
- تفعيل المبادرات النوعية، والشرعية، والعلمية.
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