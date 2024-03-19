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تفعيل منصة منارة الحرمين افتراضيا في رمضان

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- بواسطة أيمن الوشواش - فعلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منصة منارة الحرمين باللغات في شهر رمضان المبارك، ضمن إطار خطتها لإثراء التجربة الروحانية التعبدية الواقعية افتراضيا.

وتهدف المنصة لتجويد التجربة الرقمية للحرمين الشريفين؛ بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان، وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين للمسلمين أينما وجدو، إضافة لتفعيل دور أئمة الحرمين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة.

كما تهدف المنصة لتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة؛ يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرة، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

ويعد تسخير التقانة واستثمار التطبيقات الالكترونية الرقمية والذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة القاصدين؛ من ركائز خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك، ومن منطلقاتها؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم بعدة لغات، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني.

منصة منارة الحرمين:

  • تبث الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين.
  • إيصال رسالة الحرمين العلمية والشرعية للعالم.
  • إثراء التجربة الرقمية الدينية.
  • استثمار الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.
  • تفعيل المبادرات النوعية، والشرعية، والعلمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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