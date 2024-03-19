القيادة تهنئ بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

إلى ذلك تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض أمس النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان بهرامجان أعلايوف.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.