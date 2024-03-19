شكرا لقرائتكم خبر حملة لتعزيز قيم الانضباط المدرسي بتعليم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة الرياض حملة توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، تحت شعار «لانضباطك.. أثر».

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الانضباط والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة، وبيان أهمية الانضباط في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، وتوعية الأسر بأهمية الانضباط المدرسي وأثره في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز دافعيتهم نحو التعلم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

ولفت إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هــ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.