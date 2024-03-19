صور.. تدشين مشاريع التحول الرقمي في النيابة العامة

دشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مشاريع التحول الرقمي في النيابة العامة، وذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

أهداف المشاريع:

تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة.

تقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين.

الالتزام بالأنظمة والقوانين.

خلق المزيد من التعاون مع جميع الجهات الحكومية.

مميزات المشاريع:

رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي.

تقديم الخدمات رقمية بالكامل.

تحسين فاعلية الإجراءات لكافة أصحاب المصلحة داخلياً و خارجياً.

رفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية.

تقديم خدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري.

الذكاء الاصطناعي “سديم”:

تم تدشين مشاريع التحول الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي “سديم” الذي يُعد أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.