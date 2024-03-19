شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث، وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث، وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.