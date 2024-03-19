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ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع الأمين العام للأمم المتحدة

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث، وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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