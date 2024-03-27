374 شكوى ضد الصحة يوميا

استقبلت وزارة الصحة عن طريق مركزها 937 نحو 67467 شكوى من قبل المرضى والمستفيدين جراء تلقيهم الخدمات الصحية من المنشآت التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة، وذلك خلال النصف الأول للعام الماضي، وبواقع 374 شكوى يوميا.

وعلمت «دوت الخليج» من مصادر طبية أن تلك الشكاوى التي واجهت المستفيد أو المريض والواردة لمركز الصحة ألزمت المسؤولين في برامج الخدمات المقدمة لإيجاد الحلول الجذرية والسريعة.

منشآت صحية

كشفت المصادر أن تلك الشكاوى تمثلت في استقبال المركز لـ 13816 شكوى من نقص الأدوية في صيدليات المنشآت الصحية، فيما استقبل شكاوى لها علاقة باستقبال المريض في المنشآت الصحية عبر أقسام الطوارئ بلغت 28549 شكوى، كما استقبل 4032 شكوى بسبب نقص التطعيمات.

وتشكلت الشكاوى المتبقية في خدمة الحصول على موعد عن طريق تطبيق خدمة صحتي بـ 9998 شكوى، كما سجلت شكاوى عدم القبول تسجيل للدخول على صحتي 11072 شكوى.

الصيدليات المجتمعية

أجرت الصحة حلولا سريعة على تلك الخدمات الـ5، واستحدثت لجنة لنقص الأدوية و المستلزمات الطبية برئاسة رئيس هيئة الغذاء والدواء، كما استحدثت غرفة عمليات للأدوية التنفسية لمتابعة توفر الأدوية بالصيدليات المجتمعية، وكذلك استحداث لجنة إشرافية على خدمة وصفتي لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه الخدمة، وتحديد فرص التحسين وذلك بعد تحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعية لأقل من 1500 بلاغ.

تكدس المراجعين

وحول نقص التطعيمات، وجهت وزارة الصحة بتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي لأقل من 100 بلاغ، وتقرر المتابعة المستمرة من قِبَل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها واستحداث لجنة توجهية للقاحات على مستوى وزارة الصحة، وفيما يخص البلاغات المتعلقة باستقبال المريض في أقسام الطوارئ فقد تم تحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي لأقل من 1500 بلاغ، وتتم المتابعة المستمرة من قبل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها وإصدار التنبيهات على المنشأة الصحية التي حُدِّد تكدس المراجعين فيها ومشاركته مع مشغل الخدمة ومالك الخدمة.