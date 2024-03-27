شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

ويشمل الطقس: العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة، وستتأثر بها منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية.

إضافة إلى المجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية. تعامل مع الأمطار وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ والليث والقنفذة، ومنطقة جازان، وستتأثر منطقتا نجران والشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

ودعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك