تحمل تأشيرة دخول العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول في جدة على استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1445هـ.

كما وافق المجلس على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح.

وفي مستهل الجلسة أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس ألمانيا، ونتائج استقباله لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وعلى مضمون اجتماعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

ونظر المجلس إثر ذلك إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما بذلته المملكة من جهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مجددا في هذا السياق الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رمضان المبارك.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة النماء والتطور على الأصعدة كافة.

وأكد مجلس الوزراء ما توليه الدولة من اهتمام ودعم مستمر للجهود والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة، بما في ذلك العمل على تحقيق مستهدفات حملة (جود المناطق) التابعة لمنصة (جود الإسكان).

وعد المجلس اليوم السنوي لمبادرة السعودية الخضراء الذي وافق أمس (الـ27) من مارس؛ ترسيخا لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محليا ودوليا، ودعما لنهجها في قيادة الحقبة الخضراء والعمل المناخي.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات وموافقات:

تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة وطاجيكستان.

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والغابات في تركيا، في المجال الزراعي.

مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع مؤسسة التمويل الدولية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ومؤسسة التمويل الدولية.

مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء المصرية، في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي.

مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ومعهد التعليم التقني في سنغافورة.

مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

الموافقة على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح.

استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج 1445هـ.

تعيين عبدالعزيز بن محمد العنيزان، وجميل بن عبداللّه الملحم، ووليد بن خالد فطاني؛ أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، لمدة 3 سنوات.

ترقيات: