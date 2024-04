شكرا لقرائتكم خبر عن في دورتها 69.. اختيار المملكة لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل



تعزيز حقوق المرأة

قررت "لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة" بإجماع أعضائها اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025.ويعد السفير د. عبدالعزيز بن محمد الواصل أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946.ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنويًا لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم. تؤكد حرصها على تنمية وتمكين المرأة بما يتماشى مع قيمها ويأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيدًا على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، إذ حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه.كما حققت المرأة نجاحات نوعية في العديد من المجالات، واختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة، واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة